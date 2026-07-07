Россия-Китай. Лица Дружбы. Российско-китайское сотрудничество развивается благодаря людям. Москва-Сочи-Пекин

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Развитие двусторонних отношений между странами зависит не только от официальных институтов и государственных программ, но и от личных контактов, обменов и инициатив обычных людей, которые укрепляют взаимопонимание и дружбу между народами.