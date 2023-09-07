Свергнутому президенту Габона разрешили свободно выезжать за границу

Военные перевороты в африканских странах в последнее время стали обычным явлением и последний из них произошёл в Габоне в конце августа, когда был свергнут президент Али Бонго.
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