«В Бога не верят, но чуть беда – бегут в храм»: батюшка об атеистах и агностиках

Почему люди не верят в Бога и на какие знания они опираются? На чем строится нравственность атеиста? Плохо ли быть агностиком и в чем проблема неверующих людей? Казанский священник Александр Ермолин ответил на вопросы «Татар-информа» об атеизме и агностицизме.