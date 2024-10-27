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«В Бога не верят, но чуть беда – бегут в храм»: батюшка об атеистах и агностиках

«В Бога не верят, но чуть беда – бегут в храм»: батюшка об атеистах и агностиках

Почему люди не верят в Бога и на какие знания они опираются? На чем строится нравственность атеиста? Плохо ли быть агностиком и в чем проблема неверующих людей? Казанский священник Александр Ермолин ответил на вопросы «Татар-информа» об атеизме и агностицизме.

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