Путин поздравил с Наврузом ряд лидеров стран СНГ и Ирана

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления по случаю весеннего праздника Навруз лидерам Азербайджана Ильхаму Алиеву, Казахстана — Касым-Жомарту Токаеву, Киргизии — Садыру Жапарову, Таджикистана — Эмомали Рахмону, Туркмении — Сердару Бердымухамедову и Узбекистана — Шавкату Мирзиёеву.
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