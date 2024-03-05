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Русская весна

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На Украине жалуются, что Китай безразличен к ней

На Украине жалуются, что Китай безразличен к ней

На Украине пожаловались, что власти КНР якобы проявляют к ней безразличие по сравнению с Россией, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, который заявил, что украинский посол в Китае запросил за неполный год десятки встреч с китайской стороной, но добился лишь нескольких.

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