Буданов «согласован» с Западом на должность министра обороны Украины Депутат Верховной Рады Евгения Василевская-Смаглюк сообщила об отставке премьер-министра У.
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Буданов «согласован» с Западом на должность министра обороны Украины Депутат Верховной Рады Евгения Василевская-Смаглюк сообщила об отставке премьер-министра У.
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