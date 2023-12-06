Лавров: «Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкен»

Elena Dmitrieva

Давно пора выйти из этой организации. Еще 5 лет назад их представители на Украине были пойманы на том, что передавали координаты объектов для нанесения бомбовых ударов ВСУ. И после этого удрали из гостиниц , сперли постельное белье и полотенца, не заплатив за проживание. О чем с этими уродами говорить после этого??? Да еще и вносить взносы в явно враждебную шарагу?