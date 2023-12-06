В России считают, что ОБСЕ находится на краю пропасти, превращаясь из независимой организации в придаток НАТО и Евросоюза В Скопье (Северная Македония) с 30 ноября по 1 декабря прошла 30-я сессия Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.
Лавров: «Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкен»
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Давно пора выйти из этой организации. Еще 5 лет назад их представители на Украине были пойманы на том, что передавали координаты объектов для нанесения бомбовых ударов ВСУ. И после этого удрали из гостиниц , сперли постельное белье и полотенца, не заплатив за проживание. О чем с этими уродами говорить после этого??? Да еще и вносить взносы в явно враждебную шарагу?
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18 час.
Вик Норд
Зато джипы свои бросили...,видимо полотенца посчитали достаточной финансовой компенсацией...
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16 час.
Константин Самарин
ОБСЕ давно уже превратилось в марионетку Запада. Что в этой компании делает Россия-вообще не понятно. Еще и деньги вносит в фонд поддержки американских прихвостней.
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5 час.
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