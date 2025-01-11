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Что такое пескетарианство и можно ли считать его частью вегетарианства

Что такое пескетарианство и можно ли считать его частью вегетарианства

Оглавление --> Достаточно ли гуманно отказываться от мяса сельскохозяйственных или диких животных, но при этом есть рыбу и морепродукты? И почему это тоже вегетарианство? Разбираемся во всех тонкостях пескетарианства в этой статье.

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