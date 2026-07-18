Татьяна Ким пообещала помочь семьям погибших и пострадавших при атаках на склады Wildberries

Она выразила соболезнования близким сотрудников, попавших под удары беспилотников в Подмосковье и Тамбовской областиГлава объединенной компании Wildberries Татьяна Ким пообещала оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям сотрудников, погибших в результате ночных атак беспилотников на логистические центры.
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