Татьяна Ким пообещала помочь семьям погибших и пострадавших при атаках на склады Wildberries

Она выразила соболезнования близким сотрудников, попавших под удары беспилотников в Подмосковье и Тамбовской областиГлава объединенной компании Wildberries Татьяна Ким пообещала оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям сотрудников, погибших в результате ночных атак беспилотников на логистические центры.