В Сети обнаружили «университеты» для подготовки мошенников с экзаменами и трудоустройством

В Сети обнаружили курсы для подготовки мошенников. Людей для обучения отбирают на конкурсной основе, по окончании они сдают экзамены, а затем могут получить предложение о работе в преступных группировках.
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