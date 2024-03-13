Путин: Россия отнесется к войскам США на Украине как к интервентам

Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам. В США это прекрасно понимают, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
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