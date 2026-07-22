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Антифашист

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В Никарагуа больше не будет выборов и никаких «янки». Рубио возмутился закрытием в стране американских НПО

В Никарагуа больше не будет выборов и никаких «янки». Рубио возмутился закрытием в стране американских НПО

Соединенные Штаты недовольным тем, что в Никарагуа закрывают американские НПО. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не будут молча смотреть на то, как никарагуанский президент Даниель Ортега усиливает репрессии.

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