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Мировое обозрение

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Локомотивы на исходе: FT раскрыла проблему украинской портовой логистики после ударов РФ

Локомотивы на исходе: FT раскрыла проблему украинской портовой логистики после ударов РФ

Главное в тезисах: Тезис 1: Украина практически исчерпала резерв локомотивов — министр аграрной политики Тарас Высоцкий подтвердил, что Киев ведёт переговоры с европейскими странами о поставках подвижного состава.

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