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Вятка Областная

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В Верхнекамском округе на пожаре в квартире погиб мужчина

8 октября в одной из квартир в поселке Рудничный произошёл пожар. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, после чего обнаружили тело 71-летнего мужчины.

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