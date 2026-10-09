В Верхнекамском округе на пожаре в квартире погиб мужчина

8 октября в одной из квартир в поселке Рудничный произошёл пожар. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, после чего обнаружили тело 71-летнего мужчины.
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