Самой красивой девочке в мире исполнилось 25 лет: Как она живёт теперь?

Имя Тилан Блондо весь мир узнал задолго до того, как она окончила школу. Ещё в четыре года французская девочка с необыкновенно выразительными голубыми глазами начала сниматься для модных журналов и выходить на подиум.
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