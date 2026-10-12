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ЕК назвали главным заказчиком "грязной кампании" против строительства "Пакш-2"

ЕК назвали главным заказчиком "грязной кампании" против строительства "Пакш-2"

Александр Рюмин/ТАСС Главным заказчиком грязной информационной кампании против строительства атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2" в Венгрии с участием "Росатома" является руководство Еврокомиссии.

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