Renault продаст свою долю АВТОВАЗа и московский завод

Агентство ТАСС опубликовало заявление главы Минпромторга Российской Федерации Дениса Мантурова: французская компания Renault планирует передать свою долю АВТОВАЗа российской стороне с возможностью ее обратного выкупа в течение пяти—шести лет.
Агентство ТАСС опубликовало заявление главы Минпромторга Российской Федерации Дениса Мантурова: французская компания Renault планирует передать свою долю АВТОВАЗа российской стороне с возможностью ее обратного выкупа в течение пяти—шести лет.
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