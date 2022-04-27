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Renault продаст свою долю АВТОВАЗа и московский завод

Renault продаст свою долю АВТОВАЗа и московский завод

Агентство ТАСС опубликовало заявление главы Минпромторга Российской Федерации Дениса Мантурова: французская компания Renault планирует передать свою долю АВТОВАЗа российской стороне с возможностью ее обратного выкупа в течение пяти—шести лет.

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