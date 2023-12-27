Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    пусть оплачивает и начинает нормальную жизнь с чистого листа..шансы есть всегдаРусский народ про...
  • Борис Виленский
    Не волнуйтесь, мужики, секреты здесь не ходят, а вот деза - запросто. Зачем врагам знать то, что им знать не положено.Глава Ростеха рас...
  • Борис Виленский
    Это точно. Эти ребята виртуозно владеют кукри, как казаки шашкой. Некоторые наши спецназовцы тоже предпочитают кукри....Непальские гуркхи...

Стали известны подробности налета «Гераней» на Одессу

Стали известны подробности налета «Гераней» на Одессу

В ночь на 27 декабря случился массированный налет БПЛА-камикадзе «Герань-2» на Одессу. Спикер оперативного командования группировки «Юг» ВСУ Владислав Назаров, не комментируя факт ударов, предупредил «об ответственности за распространение фото- и видеоматериалов с мест прилетов», из чего одесситы сделали вывод, что «прилетело знатно».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх