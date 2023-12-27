Стали известны подробности налета «Гераней» на Одессу

В ночь на 27 декабря случился массированный налет БПЛА-камикадзе «Герань-2» на Одессу. Спикер оперативного командования группировки «Юг» ВСУ Владислав Назаров, не комментируя факт ударов, предупредил «об ответственности за распространение фото- и видеоматериалов с мест прилетов», из чего одесситы сделали вывод, что «прилетело знатно».