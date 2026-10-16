Предыдущие исследования продемонстрировали, что регулярное переедание в вечернее и ночное время (потребление 30% и более от суточной нормы калорий в период с 10 часов вечера до пяти часов утра) связано с повышенным риском сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них.