Исполнился 101 год со дня образования СССР

Каждый раз в канун очередной годовщины образования Советского Союза наша доморощенная антисоветчина дружно начинает причитать о том, что 30 декабря 1922 года большевики якобы уничтожили былую «единую и неделимую Россию», разодрав её на национальные советские республики.