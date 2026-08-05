ESPN: Джозеф Паркер вернется на ринг после снятия дисквалификации

Экс-чемпион мира Джозеф Паркер снова допущен к соревнованиям после снятия временной дисквалификации. Его положительная проба на кокаин 25 октября 2025 года стала сюрпризом для спортсмена, проигравшего тогда Фабио Уордли.
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