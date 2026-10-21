Фото: нейросети Региональные власти ищут подрядчика, который в 2027 году будет следить за состоянием мостов.
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