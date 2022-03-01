В FIFA 23 может появиться кроссплей между ПК и консолями

Инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о FIFA 23 от EA Sports. По его словам, следующая часть FIFA сохранит свое название – ранее EA Sports сообщала, что ФИФА потребовала от нее увеличить отчисления за права до 1 млрд долларов за 4 года, из-за чего название футбольного симулятора могло измениться.