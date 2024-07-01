Россияне могут быть взломаны при подключении USB-устройства

Любители онлайн-магазинов все чаще стали заказывать устройства – имитаторы движения мыши. Иными словами, USB-аксессуары, предназначенные для того, чтобы компьютер не уходил в режим сна и создавалась видимость работы сотрудника.
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