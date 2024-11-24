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Пассажирка загоревшегося SSJ рассказала о «необычном шуме» во время полёта

Пассажирка загоревшегося SSJ рассказала о «необычном шуме» во время полёта

Пассажирка самолёта Sukhoi Superjet 100, который загорелся в турецком аэропорту, рассказала, что слышала «необычный шум» с середины полётаКроме того, в беседе с видеоагентством Ruptly Наталья Шпет поделилась, что при приземлении произошёл «резкий удар».

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