The New York Times: Израиль запросил у США 10 млрд долларов помощи

Израильская сторона запросила у Соединенных Штатов 10 млрд долларов помощи. Соответствующая информация, как отмечает Telegram-канал «RT на русском», оказалась в распоряжении журналистов издания The New York Times.
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