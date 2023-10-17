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The New York Times: Израиль запросил у США 10 млрд долларов помощи

The New York Times: Израиль запросил у США 10 млрд долларов помощи

Израильская сторона запросила у Соединенных Штатов 10 млрд долларов помощи. Соответствующая информация, как отмечает Telegram-канал «RT на русском», оказалась в распоряжении журналистов издания The New York Times.

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Константин Котельников
Нищеброды пархатые, будут как хахлы вонючие по всему миру побираться...
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