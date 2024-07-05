Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия Зелимхан Дзауров принял участие в оглашении ежегодного Послания Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова

Бизнес-омбудсмен Республики Ингушетия Зелимхан Дзауров принял участие в церемонии оглашения ежегодного Послания Главы Республики Махмуд-Али Калиматова к Народному Собранию, в котором были обозначены ключевые направления развития региона и поставлены задачи на предстоящий период.