Марсоход Curiosity обнаружил признаки значительных запасов углекислого газа в коре Марса, что может пролить свет на древний углеродный цикл Красной планеты и её потенциальную обитаемость в прошлом

Марсоход Curiosity обнаружил доказательства наличия крупных резервуаров углекислого газа в марсианской коре, которые могут пролить свет на древний углеродный цикл Красной планеты и ее потенциальную пригодность для жизни в прошлом.
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