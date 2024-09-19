News Media провёл ребрендинг и озвучил планы по Shot и Mash

Медиахолдинг News Media объявил о ребрендинге, сменив название на News Media Holding. Как рассказали в компании, основными задачами изменения являются формирование нового восприятия холдинга и демонстрация аудитории ценностей компании.
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