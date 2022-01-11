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Чонси Биллапс: «Кайри Ирвинг – самый умелый разыгрывающий в истории»

Чемпион НБА в составе «Детройта», главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс выразил мнение, что разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг является «самым умелым» из всех игроков, выступавших на позиции первого номера.

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