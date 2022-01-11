Чонси Биллапс: «Кайри Ирвинг – самый умелый разыгрывающий в истории»

Чемпион НБА в составе «Детройта», главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс выразил мнение, что разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг является «самым умелым» из всех игроков, выступавших на позиции первого номера.
Популярные статьи
- «Реал» опережает «Барсу» на 17 очков, «Атлетико» – на 16, «Севилью» – на 5. У преследователей по игре в запасе
- Зеграс сыграл в воротах и поймал шайбу в ловушку на тренировке, подписав твит «Тревор Гибсон»
- Евгений Редькин: «По скорости и стрельбе Резцова выделяется. Лидер появился, остальные будут стараться»
Свежие комментарии