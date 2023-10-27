Экономить или тратить: россияне выбирают стратегии 

Россияне стали больше экономить, но и у стратегии «больше тратить» увеличилось число приверженцев. Об этом сообщается в исследовании, проведенном сервисом SuperJob россияне рассказали об изменениях в своих личных финансовых стратегиях за последний год.
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