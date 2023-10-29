В Краснодаре женщина избила пенсионерку на детской площадке

Женщина избила 73-летнюю пенсионерку на детской площадке Краснодара, детали приводит РИА Новости.Как рассказали в городском управлении МВД, 31-летняя жительница Сахалинской области оставила двух сыновей на детской площадке и ушла домой.
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