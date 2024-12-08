Общественный совет ЦОП «Бизнес против коррупции» в Республике Татарстан рассмотрел два обращения предпринимателей

За 11 месяцев с начала 2024 года в адрес Уполномоченного при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева поступило 1730 письменных и устных обращений, что на 42% больше, чем за тот же период 2023 года (1217) и почти в два раза меньше, чем в 2022 году (3152).