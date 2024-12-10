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Посольство России обвинило власти Великобритании в гибели Стерджес

Посольство России обвинило власти Великобритании в гибели Стерджес

РИА Новости/Алексей Филиппов Великобритания своими антироссийскими выдумками пытается скрыть ответственность за гибель подданной королевства Дон Стерджес в 2018 году, заявили 10 декабря в пресс-службе посольства России в Лондоне.

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