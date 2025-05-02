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СБУ сообщила о задержании сына экс-главы украинского завода "Мотор-Сич" в Монако

СБУ сообщила о задержании сына экс-главы украинского завода "Мотор-Сич" в Монако

t.me/Официальный канал Службы безопасности Украины Сына бывшего владельца украинской компании-завода "Мотор-Сич" Вячеслава Богуслаева – Александра задержали в Монако по подозрению в хищении средств предприятия.

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