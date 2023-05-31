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В Минпросвещения и Минфине отклонили предложение о введении налогового вычета на школьную форму

В Минпросвещения и Минфине отклонили предложение о введении налогового вычета на школьную форму

Предложение о введение налогового вычета на покупку школьной формы, внесенное главой комитета по малому и среднему бизнесу Александром Деминым не поддержали в Министерстве Просвещения и Министерстве финансов России/ Демин обратился в апреле к министру просвещения РФ Сергею Кравцову и предложил рассмотреть введение налога на формы вместе с Минфином.

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