В Минпросвещения и Минфине отклонили предложение о введении налогового вычета на школьную форму

Предложение о введение налогового вычета на покупку школьной формы, внесенное главой комитета по малому и среднему бизнесу Александром Деминым не поддержали в Министерстве Просвещения и Министерстве финансов России/ Демин обратился в апреле к министру просвещения РФ Сергею Кравцову и предложил рассмотреть введение налога на формы вместе с Минфином.