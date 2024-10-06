Нарколог Шоренко рассказала, чем женский алкоголизм отличается от мужского

Нарколог Шоренко рассказала, чем женский алкоголизм отличается от мужскогоЖенщины могут реагировать на лечение иначе, но сильной мотивацией для них часто становятся дети, которые больше привязаны к матери, об этом рассказала главный внештатный нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.
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