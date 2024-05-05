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Американская коса нашла на российско-китайский камень… Бздынь!

Американская коса нашла на российско-китайский камень… Бздынь!

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Всё новые и новые пакеты санкций объявляют американцы против Российской Федерации. В них включаются все компании и физические лица, которые так или иначе способствуют развитию критических областей экономики в России.

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