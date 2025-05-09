В Раде поздравили украинцев с Днем Победы

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский поздравил граждан с Днем Победы, несмотря на официальную смену формата празднования, установленную указом Владимира Зеленского.
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