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Роналду после 2:1 с «Абхой»: «Тяжелая работа дает плоды »

Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсетях после победы над «Абхой». В матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии « Аль-Наср » одержал победу со счетом 2:1.

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