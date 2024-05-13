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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лев Лещенко: «Если «Динамо» станет чемпионом, готов написать песню об этом событии»

За два тура до финиша бело-голубые возглавляют таблицу, опережая идущего вторым «Зенит» на 2 очка.  «Думаю, Личка поднакачает футболистов «Динамо» перед двумя решающими матчами, потому что игру с «Балтикой» вырвали чудом.

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