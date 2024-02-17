Власти продолжат расширять механизмы поддержки промышленности, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил о намерении страны продолжать развивать механизмы поддержки промышленности с целью стимулирования модернизации и появления новых производств во всех регионах России, а также создания современных и высокооплачиваемых рабочих мест.
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