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ГТРК Татарстан

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Власти продолжат расширять механизмы поддержки промышленности, заявил Путин

Власти продолжат расширять механизмы поддержки промышленности, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил о намерении страны продолжать развивать механизмы поддержки промышленности с целью стимулирования модернизации и появления новых производств во всех регионах России, а также создания современных и высокооплачиваемых рабочих мест.

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