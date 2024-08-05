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Царьград

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Зеленского не спросят: Эксперты предрекли конец СВО, назвав дату - Москва закончит игру на своих правилах?

Зеленского не спросят: Эксперты предрекли конец СВО, назвав дату - Москва закончит игру на своих правилах?

США, не спросив Зеленского, вступят в переговоры с Владимиром Путиным. Эксперты предрекли конец СВО, и даже назвали дату.

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