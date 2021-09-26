Усик побил Джошуа, «Ман Сити» победил «Челси», осечки «МЮ», «Ливерпуля» и «Реала», Семин ушел из «Ростова» и другие новости утра

Доброе утро! Воскресенье начинается с нашего дайджеста!☀️ 1. В 9-м туре РПЛ «Зенит» победил «Крылья Советов» (2:1), «Спартак» выиграл у «Уфы» (2:0), «Локомотив» и «Химки» не забили голов (0:0).
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