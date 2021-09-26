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Усик побил Джошуа, «Ман Сити» победил «Челси», осечки «МЮ», «Ливерпуля» и «Реала», Семин ушел из «Ростова» и другие новости утра

Усик побил Джошуа, «Ман Сити» победил «Челси», осечки «МЮ», «Ливерпуля» и «Реала», Семин ушел из «Ростова» и другие новости утра

Доброе утро! Воскресенье начинается с нашего дайджеста!☀️ 1. В 9-м туре РПЛ «Зенит» победил «Крылья Советов» (2:1), «Спартак» выиграл у «Уфы» (2:0), «Локомотив» и «Химки» не забили голов (0:0).

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Лена Мисько
Грабители, которые похитили медали олимпийской чемпионки Елены Весниной, вернули ей награды. Они оставили их вместе с коробкой конфет и запиской с извинениями. Бронзовую медаль Токио-2020 и золотую Рио-2016 украли у Весниной 11 сентября. Неизвестные пробрались к ней в дом в деревне Ведерниково, вскрыли сейф и забрали медали вместе с драгоценностями. Елена написала заявление в полицию. И вот спустя две недели грабителей, видимо, замучила совесть. Они решили вернуть награды – подбросили медали вместе с коробкой конфет и запиской с извинениями на КПП посёлка. Правда, добрыми грабителей назвать всё равно не получится – другие похищенные драгоценности они оставили себе.
Лена Мисько
Зарема Салихова связывалась с Николичем по поводу возможного перехода в «Спартак», тренер отказался https://metaratings.ru/news/zarema-salikhova-svyazyvalas-s-nikolichem-1067321/
Лена Мисько
Николич то с головой дружит, уважуха
Лена Мисько
Умер Сергей Герасимец, бывший игрок "Зенита". Он тренировал команду "Ядро". Вчера играли матч за звание чемпиона Северо-Запада. Это дает право проходить регистрацию для профессионалов. Команда Герасимца выиграла 2:1 у клуба "Алмаз Антей". Его самого удалили. А ночью тренера не стало. Скоропостижно. Жена Таня говорит, пришел домой счастливый. Смеялись. А потом взял и упал. 55 лет.
Лена Мисько
Мои соболезнования...
Лена Мисько
В память о Сергее Герасимце: https://youtu.be/CpHvbwK5hnM
Лена Мисько
Жирков летом сыграл на Евро, а сейчас объявился в любительской лиге. Собрали главное из его интервью: (https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1410520_Noga_prakticheski_zdorova_Gotov_rassmatrivat_predlozhenija__jeshhe_god_khochu_poigrat_Jurij_Zhirkov_dal_intervju_Match_TV) О травме: – Сейчас с ногой все нормально. Уже сыграл на любительском турнире с Игнашевичем. Через недельку буду в оптимальных кондициях. О предложениях: – Всё было лишь на бумаге. После Евро никто не обращался. Люди, которые помогают с контрактом, тоже ничего не говорили. О любительской команде: – Пришел поиграть в хоккей с друзьями. Они предложили и в футбол побегать за «Аминьево». Пока просто заявили, а дальше посмотрим, как пойдет. О сборной: – Общался с Онопко и Писаревым. Но я же не Кузяев, чтобы вызываться с травмой. Думаю, даже когда вылечусь, вряд ли попаду туда. 📸 инстаграм Жиркова
Лена Мисько
А вот и новое назначение Сергея Карасева
Лена Мисько
Дай ударитЬ, [26.09.21 12:05] «НИЖНИЙ НОВГОРОД» ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ВОЗМОЖНОСТЬЮ АРЕНДЫ ЛИТВИНОВА, В ФУТБОЛИСТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов мог продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде». По информации @daiudarit для @Metaratings, нижегородский клуб активно интересовался возможностью аренды игрока в летнее трансферное окно. Трансфер Литвинова в «Нижний Новгород» – в том числе и желание главного тренера Александра Кержакова. Футболист знаком ему по выступлениям в юношеской сборной – там Литвинов был капитаном в команде Кержакова. С официальным предложением «Нижний Новгород» на «Спартак» не выходил, но при обсуждении представители «красно-белых» дали понять, что не намерены рассматривать вариант с арендой летом и могут вернуться к этому вопросу зимой. Мы писали месяц назад, что по нашему мнению, Литвинов перспективнее Глебова из «Ростова» и не понимаем, какой был смысл в трансфере Глебова из «Ростова» в 5 млн евро, кроме благополучия и процветания маникюрного салона Франко Камоцци. Сейчас Литвинов выглядит вполне достойно в основе «Спартака», тот же Глебов разницы точно бы не добавил, а вот минус в балансе в ФФП, про которой так любит говорить Леонид Арнольдович абсолютно точно. @daiudarit https://metaratings.ru/news/nizhniy-novgorod-i-kerzhakov-khoteli-zabrat-litvinova-v-arendu-1067883/
Лена Мисько
да фиг ему, а не Литвинов
Лена Мисько
Российская трасса «Ф-1» не выдержала шторма и ливня 🌧 Формула-1 в восьмой раз приехала в Сочи, но в первый раз столкнулась с дождем: Боксы затопило, пресс-центр протек, по треку били молнии Читай о природных катаклизмах над российским этапом чемпионата здесь ➡️ https://www.sports.ru/tribuna/blogs/autoflashbacks/2968262.html?utm_source=telegram&utm_medium=f1
Лена Мисько
Магкеев выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки. Стас, желаем скорейшего восстановления и ждём в сборной!
Лена Мисько
В 2005-м году 11-лeтний Харри Кейн сфоткался с капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом и подругой из академии📸 ** ⏳ Прошло 16 лет, тепeрь Харри — капитан сбoрной Англии, а эта дeвушка — его жена💍
Лена Мисько
Эх, не получится красивой афиши «Брат против брата» на матч ЦСКА - «Краснодар»… *** Ермакович будет руководить «Краснодаром» в момент отсутствия Гончаренко * Александр Ермакович, помощник наставника «Краснодара» Виктора Гончаренко, будет исполнять обязанности главного тренера в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщили в «Краснодаре».
Лена Мисько
По слухам, Григорий Тихонов, который был переводчиком Роберто Карлоса в России может прийти в Спартак. Если это произойдет, то будет круто💪 Насколько помню по его интервью и отзывам о нем: парень очень грамотный, позитивный и ответственный. Ну и совсем не грустный, по-моему😉
Лена Мисько
#НашиПарни в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу сегодня сыграют с аргентинцами! Начало встречи в 18:30, прямая трансляция на «Матч ТВ»!
Лена Мисько
«СПАРТАК» НЕ ПЛАНИРУЕТ ВОЗВРАЩАТЬ ИВАНА КОРЖА В СТРУКТУРУ КЛУБА Вчера, начальник департамента ФК «Ростов» по связям с общественности Иван Корж покинул клуб, перед этим Иван работал более двух лет в московском «Спартаке», куда его пригласил бывший пресс-атташе «красно-белых» Антон Лисин. По нашей информации из железобетонных источников, в московском «Спартаке» не планируют делать предложение о работе Ивану Коржу, руководство клуба, на данный момент, полностью устраивает работа digital-отдела и пресс-атташе Дмитрия Зеленова.
Лена Мисько
Очень жаль... Но, уверена, Иван останется востребованным.
Лена Мисько
⚡️ Хэмилтон выиграл 100-ю гонку в карьере, победив на Гран-при России в Сочи
Лена Мисько
Увы, но ожидаемо наши гандболистки уступают одному из самых сильнейших клубов Европы, «Дьёру», 22:32
Лена Мисько
Наши парни рубятся в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу В соперниках – действующие чемпионы аргентинцы, которым россияне уступили в финале прошлого турнира. 👊 Время брать реванш. Гоним наших вперед на Матч ТВ и в приложении МАТЧ! https://matchtv.ru/on-air
Лена Мисько
Россия уступила Аргентине по пенальти
Лена Мисько
Сборная России по пенальти уступила команде Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу. Мини-футбол Чемпионат мира 1/4 финала Каунас, Литва Россия – Аргентина – 1:2 (1:1, 4:5 по пенальти)
Лена Мисько
🔥 Вот и главные моменты Гран-при Сочи: Так провалился план «Мерседеса» по сдерживанию Ферстаппена – Макс быстро прошел Боттаса: https://vk.cc/c6iHAC 💪 Норрис и Сайнс рубились за лидерство и менялись местами: https://vk.cc/c6iHGs Механики – настоящие мастера. Два подряд идеальных пит-стопа «Мерседеса» и «Ред Булла»: https://vk.cc/c6iHL8 🌧 КУЛЬМИНАЦИЯ: Норрис послал команду, звавшую сменить шины под дождь, вылетел и потерял победу: https://vk.cc/c6iIjg В итоге чествовали Хэмилтона – вот видео награждения: https://vk.cc/c6iInV

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