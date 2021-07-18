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Мария Черепанова не выступит на Олимпиаде за женскую сборную России 3х3

Сегодня олимпийские сборные России по баскетболу 3x3 отправились на летние Игры в Токио. В Японию мужская и женская команды вылетели из Владивостока, где с 10 июля находились на заключительном сборе перед Олимпиадой.

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