В ходе конкурса назван обладатель приза в номинации «Самая многочисленная семья»

Семья Нуруллиных Фото: группа «Татарстан Алга» в соцсети «ВКонтакте» В рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы» обладательницей спецприза (гриля Tefal) благодаря выигрышу в специальной номинации «Самая многочисленная семья» стала Ильмира Нуруллина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС РТ оставил под...
- Депутат Бессараб ...
- Удары ВСУ повреди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым