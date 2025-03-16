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Глобальное потепление и угроза мегацунами: ученые предупреждают о новых катастрофах

Глобальное потепление и угроза мегацунами: ученые предупреждают о новых катастрофах

Глобальное потепление и угроза мегацунами: ученые предупреждают о новых катастрофах Ирина ВальковаВ последние годы ученые все чаще говорят о том, что глобальное потепление — это не только повышение средних температур и изменение погодных условий, но и потенциальная угроза катастрофических природных явлений.

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