Нижегородская область заняла 33-е место в рейтинге зарплат

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по уровню заработных плат, основанный на данных за второй квартал 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Суд в Сочи взыска...
- ВС Минфин России не ...
- КЕ Атомный век: Поче...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым