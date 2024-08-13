Морпехи 810-ой севастопольской бригады оперативно переброшены в Курскую область

Бойцы героической 810-ой бригады морской пехоты России, которая еще совсем недавно совместно с другими подразделениями МО РФ выбила врага из Крынок, отбила атаку диверсантов на Тендровской косе и вела наступательные действия на Авдеевском направлении, сегодня переброшены в Курскую область и сражаются с противником в том числе на границе Сумской области и Курщины.