Страна и люди
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Страна и люди

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Есть что сказать и сделать: где и как рождается новая элита России

Есть что сказать и сделать: где и как рождается новая элита России

Второй тур программы «Время героев» открыл свои двери для участников СВО. Со следующей недели 85 человек, прошедших строгий отбор и вступительные испытания, начнут развивать свои управленческие навыки и получать образование, которое позволит им в дальнейшем работать в органах государственной власти.

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